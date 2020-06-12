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Число случаев COVID-19 в мире превысило 7,2 миллиона 

РИА Новости и ещё 1 32 минуты назад
Число случаев COVID-19 в мире превысило 7,2 миллиона
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Количество случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 7 миллионов 270 тысяч, умерли свыше 413 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно данным организации, за сутки зарегистрировано 128 419 случаев заболевания новым типом коронавируса, умерли 5 347. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 7 273 958, количество летальных исходов — 413 372. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 3 485 245.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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