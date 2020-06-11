Россия возвращается к нормальной жизни

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Перед выходными в Подмосковье могут открыться торговые центры и летние веранды кафе и ресторанов, заявил губернатор Андрей Воробьев . Ограничения постепенно снимают и в ряде других российских регионов, сообщает «МИР 24».

На Алтае уже в ближайшее время возобновит работу часть туристических объектов. Но только те, у которых есть медицинская лицензия. Для посетителей снова откроют кафе и рестораны, где есть летние веранды, однако масочный режим еще не отменен. В Астрахани готовят к открытию автошколы и некоторые учреждения. Например, в библиотеку можно будет попасть по предварительной записи.

В Саратове официально отменили систему пропусков — они действовали с 20 апреля. В регионе откроют храмы, кладбища. Жители снова смогут посещать городские парки, скверы, стоматологии, бани и сауны.