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Запущен проект «Позорный полк» 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
Запущен проект «Позорный полк»
Фото: РИА Новости
В Сети запущен проект «Позорный полк», в рамках которого публикуют фотографии людей, пропагандирующих нацизм и его идеи.
«Позорный полк — это отъявленные негодяи, называющие себя «оппозицией». При этом пропагандирующие нацизм, его идеи открыто и без зазрения совести. Давайте вместе расскажем о них и призовем к ответу», — приводит «Лайф» заявление авторов проекта.
В «Позорный полк» уже попало шесть человек, все они уличены в нацизме и являются сторонниками блогера Алексея Навального.
Ранее сторонников блогера Алексея Навального раскритиковали за случаи глумления над памятью участников Великой Отечественной войны и атаки на «Бессмертный полк онлайн». Напомним, Следственный комитет возбудил в отношении Даниила Шестакова и Мухамеда Эль-Айюби, последний из которых является членом оппозиционного движения, уголовное дело о реабилитации нацизма за публикацию фото нацистов.
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Общество , Алексей Навальный , СКР
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