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В Сети запущен проект «Позорный полк», в рамках которого публикуют фотографии людей, пропагандирующих нацизм и его идеи.

«Позорный полк — это отъявленные негодяи, называющие себя «оппозицией». При этом пропагандирующие нацизм, его идеи открыто и без зазрения совести. Давайте вместе расскажем о них и призовем к ответу», — приводит «Лайф» заявление авторов проекта.

В «Позорный полк» уже попало шесть человек, все они уличены в нацизме и являются сторонниками блогера Алексея Навального