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В российской многоэтажке в аномальную жару включили отопление 

Lenta.ru 35 минут назад
В РФ в аномальную жару включили отопление
Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
В одной из многоэтажек Екатеринбурга, когда на улице +30 градусов по Цельсию, а синоптики обещают аномальную жару, включили отопление. Коммунальщики заявили, что это проверка сетей, сообщает E1.RU.
Инцидент произошел в доме №11 по улице Крауля.
«Они (батареи — прим. «Ленты.ру») жарят, как зимой в минус тридцать градусов, только на улице ведь плюс тридцать. Мы звоним в ЖКХ, там нагло отвечают, что идет проверка системы отопления. Мол, когда проверят, тогда и выключат. Уже вечер, а дома все равно невыносимо», — пожаловались жильцы девятиэтажки.
В управляющей компании «Верх-Исетская» изданию заявили, что включение отопления может быть связано с гидропромывкой дома, и порекомендовали обратиться в ЖЭУ. В данную российскую компанию журналистам дозвониться не удалось. В Екатеринбургской теплосетевой компании изданию сообщили, что отопление отключили везде еще седьмого мая.
Ранее жители многоквартирного дома в Красноярске испугались за свою жизнь — здание начало постепенно сползать вниз с холма. Из-за провала грунта в обрыв уже рухнули дорожные ограждения и бетонные блоки.
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Общество , Погода , Lenta.ru , Екатеринбург
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