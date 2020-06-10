В РФ в аномальную жару включили отопление

В одной из многоэтажек Екатеринбурга , когда на улице +30 градусов по Цельсию, а синоптики обещают аномальную жару, включили отопление. Коммунальщики заявили, что это проверка сетей, сообщает E1.RU.

Инцидент произошел в доме №11 по улице Крауля.

«Они (батареи — прим. «Ленты.ру») жарят, как зимой в минус тридцать градусов, только на улице ведь плюс тридцать. Мы звоним в ЖКХ, там нагло отвечают, что идет проверка системы отопления. Мол, когда проверят, тогда и выключат. Уже вечер, а дома все равно невыносимо», — пожаловались жильцы девятиэтажки.

В управляющей компании «Верх-Исетская» изданию заявили, что включение отопления может быть связано с гидропромывкой дома, и порекомендовали обратиться в ЖЭУ. В данную российскую компанию журналистам дозвониться не удалось. В Екатеринбургской теплосетевой компании изданию сообщили, что отопление отключили везде еще седьмого мая.

Ранее жители многоквартирного дома в Красноярске испугались за свою жизнь — здание начало постепенно сползать вниз с холма. Из-за провала грунта в обрыв уже рухнули дорожные ограждения и бетонные блоки.