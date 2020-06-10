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Представители Ефремова не вышли на связь с семьей погибшего 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Представители Ефремова не вышли на связь с семьей погибшего
Фото: РИА Новости
Сторона актера Михаила Ефремова не вышла на связь с семьей погибшего в ДТП Сергея Захарова, предложений о компенсации не поступало, сообщил представитель потерпевших Александр Добровинский.
«Никто не связывался с семьей», — передает его слова РИА «Новости».
Добровинский отметил, что еще рано говорить о гражданском иске по возмещению вреда, однако скорее всего его подадут. Адвокат также сообщил, что бесплатно будет защищать потерпевших.
«Это было мое условие», — заявил он.
Похороны Захарова состоятся 11 июня в Рязани.
Ранее супруга Сергея Захарова потребовала самого сурового наказания для артиста, резко отреагировав на сведения о готовности артиста оказать помощь семье погибшего.
В понедельник вечером Ефремов в нетрезвом виде за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водитель погиб, возбуждено дело. Ефремов отправлен под домашний арест.
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Общество , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , РИА Новости
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