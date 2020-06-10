Представители Ефремова не вышли на связь с семьей погибшего 

Сторона актера Михаила Ефремова не вышла на связь с семьей погибшего в ДТП Сергея Захарова, предложений о компенсации не поступало, сообщил представитель потерпевших Александр Добровинский.
«Никто не связывался с семьей», — передает его слова РИА «Новости».
Добровинский отметил, что еще рано говорить о гражданском иске по возмещению вреда, однако скорее всего его подадут. Адвокат также сообщил, что бесплатно будет защищать потерпевших.
«Это было мое условие», — заявил он.
Похороны Захарова состоятся 11 июня в Рязани.
Ранее супруга Сергея Захарова потребовала самого сурового наказания для артиста, резко отреагировав на сведения о готовности артиста оказать помощь семье погибшего.
В понедельник вечером Ефремов в нетрезвом виде за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водитель погиб, возбуждено дело. Ефремов отправлен под домашний арест.