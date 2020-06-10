Представители Ефремова не вышли на связь с семьей погибшего 

«Никто не связывался с семьей», — передает его слова РИА «Новости».

Добровинский отметил, что еще рано говорить о гражданском иске по возмещению вреда, однако скорее всего его подадут. Адвокат также сообщил, что бесплатно будет защищать потерпевших.

«Это было мое условие», — заявил он.

Похороны Захарова состоятся 11 июня в Рязани.

Ранее супруга Сергея Захарова потребовала самого сурового наказания для артиста, резко отреагировав на сведения о готовности артиста оказать помощь семье погибшего.

В понедельник вечером Ефремов в нетрезвом виде за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водитель погиб, возбуждено дело. Ефремов отправлен под домашний арест.