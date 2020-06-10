Россиянам напомнили о длинных выходных

Россиян ждут длинные выходные с 12 по 14 июня, 11 июня рабочий день будет сокращен на час, сообщила пресс-служба Роструда.
«Сокращённая рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня. Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на 1 час в связи с тем, что он является предпраздничным», — говорится в сообщении.
Также по указу президента России Владимира Путина 24 июня будет выходным днем с сохранением зарплаты. Объявление этого дня нерабочим не отразится на зарплате сотрудников, зарплата за месяц не должна быть снижена.