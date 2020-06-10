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Россиян предупредили об опасности в магазинах 

Вероника Полынина 35 минут назад
Россиян предупредили об опасности в магазинах
Фото: depositphotos.com
Заместитель директора по научной работе Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова Анастасия Семенова посоветовала россиянам отказаться от магазинной нарезки колбасы и сыров в пользу фабричных упаковок.
«Чем меньше рук трогало продукт, чем меньше было контакта у продукта с персоналом, тем это лучше (…) Сегодня пищевая промышленность предлагает любые возможности упаковки, в любом количестве, с любыми сроками хранения. Почему не использовать это?» — заявила специалист радиостанции «Говорит Москва».
По словам Семеновой, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) насчитывает более 200 пищевых инфекций, которые вызывают микроорганизмы и вирусы. Ежегодно от них страдают 600 млн человек.
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Ранее, как сообщал «Рамблер», в Роскачестве также посоветовали избегать магазинных нарезок колбасы и сыра, чтобы не заразиться кишечной палочкой. В ведомстве отметили, что в супермаркетах не всегда стерилизуют слайсеры после каждой нарезки.
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Общество , Анастасия Семенова , ВОЗ , Радиостанция "Говорит Москва"
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