Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Охлобыстин назвал Ефремова гением и забеспокоился о его суицидальном настрое 

Lenta.ru 2 часа назад
Охлобыстин назвал Ефремова гением
Фото: РИА Новости
Российский актер Иван Охлобыстин прокомментировал смертельную аварию, устроенную в Москве его другом Михаилом Ефремовым. На своей странице во «ВКонтакте» он назвал артиста гением и негодяем, подчеркнув, что хочет уберечь его от самоубийства.
Охлобыстин отметил, что Ефремов — его лучший друг и крестный отец его первого ребенка. «Единственное, что я могу сейчас сделать, так это не допустить, чтобы он в приступе очередного безумия совершил второй смертный грех», — заявил он, намекая, по-видимому, на суицидальные настроения у Ефремова.
«И нельзя отрицать: Михаил Ефремов гений, негодяй, но гений», — добавил Охлобыстин. Позже он пожелал сил семье погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова.
Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал. 9 июня актера отправили под домашний арест. В его крови также обнаружили наркотики.
Видео дня. Вонь и тараканы: соседка с крысами изводит весь дом
Последние новости
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет Трамп призвал старых соратников для битвы с Байденом Трамп призвал старых соратников для битвы с Байденом Перечислены штрафы Ефремова за вождение Перечислены штрафы Ефремова за вождение
Комментарии 3
Общество , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , Сергей Захаров , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нарушитель масочного режима избил полицейского
Нарушитель масочного режима избил полицейского
Москвичей предупредили о повышеном риске от COVID
Москвичей предупредили о повышеном риске от COVID
«Мрачный персонаж из лесов»: Невзоров о духовнике Поклонской
«Мрачный персонаж из лесов»: Невзоров о духовнике Поклонской
Садальский прокомментировал ДТП с Ефремовым
Садальский прокомментировал ДТП с Ефремовым
Россиянка стала жертвой «черных пластических хирургов»
Россиянка стала жертвой «черных пластических хирургов»
Видео
В попытке суицида Ефремова засомневались
00:12
В попытке суицида Ефремова засомневались
Происшествия
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
00:33
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
05:48
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
00:56
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
Происшествия Криминал
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Одессе
00:19
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Одессе
Происшествия В мире
В потрясшем Россию убийстве появился новый фигурант
00:19
В потрясшем Россию убийстве появился новый фигурант
Криминал Происшествия
Ефремов пытался покончить с собой
Ефремов пытался покончить с собой
Происшествия Общество
Путин разобрал бумаги во время совещания
00:12
Путин разобрал бумаги во время совещания
Политика
Опубликовано видео сильнейшего ливня с градом в Петербурге
00:42
Опубликовано видео сильнейшего ливня с градом в Петербурге
Общество Погода
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
00:26
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение