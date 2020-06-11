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В Минздраве назвали условие для новой вспышки коронавируса 

Lenta.ru и ещё 23 34 минуты назад
В Минздраве раскрыли условие для новой вспышки COVID-19
Фото: ТАСС
Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал условие для новой вспышки коронавируса в России. Об этом он заявил в эфире «России 1», передает ТАСС.
По его словам, такая ситуация возможна в случае завоза инфекции в страну.
«Говорят и сегодня уже статистические данные о том, что да, бывают повторные заносы [вируса]. Это те населенные пункты и государства, где ситуацию удалось стабилизировать», — заявил глава Минздрава.
Он добавил, что такая угроза существует и из-за природно-климатических факторов.
5 июня Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах. Он назвал субъекты, вызывающие тревогу из-за распространения инфекции. Речь идет о Дагестане и Северной Осетии и Забайкальском крае, однако в первом регионе ситуация улучшилась. «Забайкальский край вызывает тревогу определенную», — отметил министр, добавив, что там еще есть проблематичные регионы в достаточно большом количестве.
Назван срок окончания пандемии коронавируса в России
В России за последние сутки было выявлено 8779 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 502 тысячи. Из них 260 тысяч выздоровели, свыше 6,5 тысяч скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.
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Общество , Эпидемия , Законопроекты , Социальный мониторинг , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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