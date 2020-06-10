«Артисты, вам не стыдно?»

Совсем недавно Михаил Ефремов высказывался за возможное возвращение Дениса Глушакова в состав красно-белых, желал президенту клуба Леониду Федуну скорейшего выздоровления от коронавируса и просил болельщиков поддержать функционера через социальные сети, а также периодически снимался для официального Youtube-канала красно-белых.

Теперь же одному из самых известных болельщиков «Спартака», посещавшему матчи в VIP-ложе, грозит от пяти до 12 лет тюрьмы за спровоцированное ДТП со смертельным исходом. Ему уже предъявлено обвинение в суде, а прокуратура обещает проследить за тем, чтобы во время домашнего ареста он не получил никаких поблажек.

Жизнь кинозвезды перевернулась буквально за секунду, в которую он принял решение сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

«Болельщики «Спартака» осуждают Ефремова. В выражениях не стесняются, — рассказал «Газете.Ru» руководитель фанатского проекта FansHotline24 Олег Семенов. — За руль он сел, потому что утратил способность контролировать свои действия в состоянии алкогольного опьянения. Рано или поздно это ждет любого алкоголика, который успевает дожить до такой стадии алкоголизма».

Также Семенов добавил, что многие фанаты красно-белых сейчас вспоминают, как Ефремов когда-то высказывался в защиту Глушакова, которого активно освистывали на стадионе за конфликт с Массимо Каррерой . Тогда актер утверждал, что полузащитника «выживает из команды группа озверевших фанатов».

При этом глава FansHotline24 отметил, что болельщики не желают показательного процесса над Ефремовым — «что заслужил, то пусть и получит». Впрочем, даже того, что сейчас артисту положено по закону, более чем достаточно для сурового наказания.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что актеру придется сполна ответить за свои действия.

«В других случаях акт преступления можно было по-разному интерпретировать, а здесь убийство налицо, настолько обильны отягчающие обстоятельства (в крови Ефремова обнаружили алкоголь и наркотики. — «Газета.Ru»), что если будут какие-то послабления, то это за гранью», — цитирует Червиченко портал News.ru.

Также экс-владелец «Спартака» подтвердил, что видел актера раньше на матчах команды, однако отметил, в тот момент не приглядывался к нему и не обращал внимания на то, в каком состоянии он находится. Тем не менее Червиченко отметил, что алкоголизм стал серьезной проблемой для Ефремова в последние годы.

Бывший капитан «Спартака» Евгений Ловчев сравнил ситуацию Ефремова с тем, что происходило с известными футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые получили срок в колонии за драку с водителем ведущей Первого канала и двумя чиновниками Минпромторга

«Когда-то сажали и Эдуарда Стрельцова, и Кокорина с Мамаевым, которые заблудились. И когда была ситуация с молодыми людьми, многие требовали их простить, я же на всех передачах говорил: «Мы все хотим жить в правовом государстве», — заявил Ловчев, предположив, что Ефремову тоже не удастся избежать серьезного наказания.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина осудила близких людей актера за то, что те не смогли вовремя остановить его и позволили дойти до серьезной стадии алкоголизма.

«Что будет с Ефремовым? Все написано в законе — от 5 до 12 лет. Обсуждать тут нечего, все видели: на спектаклях падал, нес полную ерунду, оскорбляя зрителей. Дождались. Бездействие друзей и знакомых. Произошедшее ужасно», — цитирует Роднину «СЭ».

Одним из самых эмоциональных комментаторов по теме оказался Дмитрий Губерниев. Когда только появились первые новости об инциденте, он написал в своем Telegram-канале: «Будь ты проклят, Миша Ефремов!» и начал задаваться вопросами о том, почему нельзя было вызвать трезвого водителя. Также тележурналист неоднократно взывал к совести других российских актеров, заявляя, что они должны коллективно осудить Ефремова и выразить соболезнования семье погибшего водителя Сергея Захарова.

«Ефремов должен быть в тюрьме! Артисты, вам не стыдно? А соболезнования хотя бы слабо выразить? Молчат… цеховая солидарность с убийцей? Тьфу, лицедеи сраные…» — написал Губерниев.

Экс-первая ракетка мира и один из известных болельщиков «Спартака» Евгений Кафельников заявил, что только тюрьма может избавить некоторых людей от вредных зависимостей.

«Вот мне почему-то кажется, что тюрьма — это единственный способ избавиться от таких пагубных привычек, как алкоголизм и наркомания! Хотя, наверное, я очень сильно заблуждаюсь в этом рассуждении», — написал теннисист в Twitter.

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