В Подмосковье заработают агентства по трудоустройству

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Работа агентств по трудоустройству и подбору персонала возобновится в Подмосковье с понедельника, сообщается в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

"С 15.06.2020 … возобновится работа агентств по трудоустройству и подбору персонала", — говорится в сообщении.

С понедельника возобновится работа организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, а также деятельность в области аренды и лизинга, права, бухгалтерского учета, уточняется в материале.

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