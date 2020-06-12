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В Подмосковье возобновят работу агентства по трудоустройству 

РИА Новости и ещё 8 1 час назад
В Подмосковье заработают агентства по трудоустройству
Фото: © РИА Новости / Михаил Мордасов
Работа агентств по трудоустройству и подбору персонала возобновится в Подмосковье с понедельника, сообщается в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
"С 15.06.2020 … возобновится работа агентств по трудоустройству и подбору персонала", — говорится в сообщении.
С понедельника возобновится работа организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, а также деятельность в области аренды и лизинга, права, бухгалтерского учета, уточняется в материале.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , ЖКХ , Московская область
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