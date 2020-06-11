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Стала известна дата возвращения Норкина в эфир 

Артём Кульша и ещё 2 22 минуты назад
Норкин возвращается в эфир
Фото: globallookpress.com
Телеведущий Андрей Норкин вернется к работе после смерти жены радиоведущей Юлии Норкиной 15 июня. Об этом, как сообщает «СтарХит», он рассказал сам.
5 июня, как сообщал «Рамблер», Норкин рассказал, что его супруга скончалась, не назвав причину ее смерти. В тот же день друг Норкиных историк Евгений Спицын сообщил, что у радиоведущей произошел инфаркт, и врачи не успели ее спасти.
Он высказал мнение, что инфаркт был вызван стрессом, вызванным, в свою очередь, переживаниями из-за общей обстановки на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, а также трудностями с переходом сына в старшую школу.
Муж Норкиной ведет шоу «Место встречи» на телеканале НТВ. В настоящее время ведущим вместо него является журналист Иван Трушкин. Сегодня Норкин сообщил, что вернется к ведению передачи 15 июня.
В апреле 2019 года Норкин покинул эфир своего шоу, которое длится более двух часов, на 18 минуте, потому что почувствовал себя плохо. После этого он провел некоторое время на больничном, а заменял его также Трушкин.
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Общество , Иван Трушкин , Евгений Спицын , Андрей Норкин , НТВ
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