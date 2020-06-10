Тысячи россиян побывали за границей во время карантина 

Более 3,5 тысячи граждан России побывали за границей во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. 27 марта в России было приостановлено международное авиасообщение, 30 марта — закрыты сухопутные и речные границы.

До начала июня страну могли покинуть лишь дипломаты, сотрудники официальных представительств России при международных организациях, жители Калининградской области и те, кто направляется на похороны близкого родственника.

Зарубежная статистика свидетельствует, что в апреле в Южной Корее побывали 1223 россиянин. В том же месяце Турцию посетили 922 гражданина России, Болгарию — 635, Сербию — 190, США — 136, Индонезию — 129, Финляндию — 122, Швейцарию — 108, Австрию — 100, Гонконг — восемь, Сингапур — семь, Тайвань — один.

По словам генерального директора сервиса по бронированию билетов «Випсервис» Дмитрия Горина, им это удалось, так как у них либо двойное гражданство, либо есть вид на жительство в этих странах.