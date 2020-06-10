Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тысячи россиян побывали за границей во время карантина 

Артём Кульша 1 час назад
Тысячи россиян побывали за границей во время карантина
Фото: ТАСС
Более 3,5 тысячи граждан России побывали за границей во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. 27 марта в России было приостановлено международное авиасообщение, 30 марта — закрыты сухопутные и речные границы.
До начала июня страну могли покинуть лишь дипломаты, сотрудники официальных представительств России при международных организациях, жители Калининградской области и те, кто направляется на похороны близкого родственника.
Зарубежная статистика свидетельствует, что в апреле в Южной Корее побывали 1223 россиянин. В том же месяце Турцию посетили 922 гражданина России, Болгарию — 635, Сербию — 190, США — 136, Индонезию — 129, Финляндию — 122, Швейцарию — 108, Австрию — 100, Гонконг — восемь, Сингапур — семь, Тайвань — один.
По словам генерального директора сервиса по бронированию билетов «Випсервис» Дмитрия Горина, им это удалось, так как у них либо двойное гражданство, либо есть вид на жительство в этих странах.
Видео дня. Вонь и тараканы: соседка с крысами изводит весь дом
Комментарии
Общество , Григорий Березкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После драки — Бутырка, после убийства — домашний арест
После драки — Бутырка, после убийства — домашний арест
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Видео
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
05:48
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
00:56
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
Происшествия Криминал
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Одессе
00:19
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Одессе
Происшествия В мире
Опубликовано видео сильнейшего ливня с градом в Петербурге
00:42
Опубликовано видео сильнейшего ливня с градом в Петербурге
Общество Погода
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
00:26
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
Происшествия
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
00:45
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
Происшествия
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
01:35
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
Общество
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
01:28
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
Армия
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
02:37
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
В мире
Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова
02:29
Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение