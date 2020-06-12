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Фестиваль «Нашествие» в этом году отменяется из-за коронавируса 

Мир24 и ещё 9 30 минут назад
Россияне останутся без «Нашествия»
Фото: «Мир 24» / Елизавета Шагалова
Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил об отмене в этом году рок-фестиваля «Нашествие», сообщает ТАСС.
«При всем уважении к организаторам «Нашествия», исходя из предписаний Роспотребнадзора и в условиях сохраняющейся опасности, в этом году «Нашествие» все-таки не будет проводиться на территории нашего региона», — уточнил губернатор.
Уточняется, что организаторы фестиваля призвали сохранить купленные ранее билеты, поскольку ими можно будет воспользоваться в следующем году.
Напомним, что ранее появилась информация о том, что в Баку отложили проведение ежегодного музыкального фестиваля «Жара» на 2021 год. Изначально он должен был пройти с 29 июля по 2 августа. Однако из-за коронавируса мероприятие решили перенести на более поздний срок.
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Общество , Игорь Руденя , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС , Тверская Область
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