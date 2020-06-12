Россияне останутся без «Нашествия»

«При всем уважении к организаторам «Нашествия», исходя из предписаний Роспотребнадзора и в условиях сохраняющейся опасности, в этом году «Нашествие» все-таки не будет проводиться на территории нашего региона», — уточнил губернатор.

Уточняется, что организаторы фестиваля призвали сохранить купленные ранее билеты, поскольку ими можно будет воспользоваться в следующем году.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что в Баку отложили проведение ежегодного музыкального фестиваля «Жара» на 2021 год. Изначально он должен был пройти с 29 июля по 2 августа. Однако из-за коронавируса мероприятие решили перенести на более поздний срок.