Ефремов отказался обжаловать арест

Позавчера, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. Ефремов не пострадал.

В отношении актера было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Вчера он был отправлен под домашний арест.

«Актер согласен с этой мерой пресечения», — рассказал ТАСС собеседник в правоохранительных органах, добавив, что Ефремов не имеет намерения обжаловать домашний арест.