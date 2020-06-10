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Ефремов не будет обжаловать домашний арест 

Артём Кульша 1 час назад
Ефремов отказался обжаловать арест
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов не станет обжаловать свою отправку под домашний арест. Об этом собеседник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. Ефремов не пострадал.
В отношении актера было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Вчера он был отправлен под домашний арест.
«Актер согласен с этой мерой пресечения», — рассказал ТАСС собеседник в правоохранительных органах, добавив, что Ефремов не имеет намерения обжаловать домашний арест.
Вчера депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Ефремов должен быть заключен под стражу, потому что может сбежать из-под домашнего ареста за границу при помощи друзей.
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Общество , Михаил Ефремов , Владимир Жириновский , Госдума , МВД , ИТАР-ТАСС
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