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Мать погибшего в ДТП с Ефремовым не знает о смерти сына 

Павел Тиунов 43 минуты назад
Мать погибшего в ДТП с Ефремовым не знает о смерти сына
Фото: ТАСС
Мать Сергея Захарова, водителя, который стал жертвой автомобильной аварии, спровоцированной актером Михаилом Ефремовым, до сих пор не знает о смерти сына, сообщает Telegram-канал Mash. Родственники опасаются, что у пенсионерки от трагической новости может стать плохо с сердцем.
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня в фургон Lada, за рулем которого сидел 57-летний Сергей Захаров, на большой скорости врезался джип под управлением пьяного Михаила Ефремова. Водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован. Утром 9 июня Захаров скончался от внутреннего кровотечения. В отношении артиста было заведено уголовное дело. В настоящий момент он находится под домашним арестом, дожидаясь результатов расследования всех обстоятельств аварии.
Журналисты Telegram-канала Mash выяснили, что матери Захарова, которая проживает в Кузьминском поселении под Рязанью, до сих пор не рассказали о смерти сына. По словам ее соседей, пенсионерка перенесла два инфаркта, поэтому трагическую весть ей сообщать опасаются.
«Матери нельзя говорит. А вдруг с ней плохо?! У нас ни больницы нет», — заявила местная жительница Зинаида Алипова.
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Общество , Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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