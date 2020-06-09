Мать погибшего в ДТП с Ефремовым не знает о смерти сына

Вечером 8 июня актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, после чего допустил выезд на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение с другим автомобилем, водитель которого позднее скончался в больнице от многочисленных травм.

"Я люблю этого актера, люблю его смелость, с которой он пишет свои стихи. Я видел видео, в каком он находился состоянии алкогольного опьянения. Если он был за рулем, то это безобразие, и он будет сидеть", — заявил Ловчев.