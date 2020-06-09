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Ловчев назвал безобразием ситуацию с Ефремовым 

Газета.Ru 18 часов назад
Мать погибшего в ДТП с Ефремовым не знает о смерти сына
Фото: ТАСС
Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал ДТП со смертельным исходом, которое спровоцировал актер Михаил Ефремов, передает News.ru.
Вечером 8 июня актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, после чего допустил выезд на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение с другим автомобилем, водитель которого позднее скончался в больнице от многочисленных травм.
"Я люблю этого актера, люблю его смелость, с которой он пишет свои стихи. Я видел видео, в каком он находился состоянии алкогольного опьянения. Если он был за рулем, то это безобразие, и он будет сидеть", — заявил Ловчев.
Ранее олимпийский чемпион по теннису и экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мыслями о ДТП, которое спровоцировал актер Михаил Ефремов.
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Общество , Происшествия , Михаил Ефремов , Евгений Кафельников , Евгений Ловчев , Спартак
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