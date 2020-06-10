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Сотни россиян побывали за границей в разгар COVID-19 в апреле 

Газета.Ru 1 час назад
Россияне отправились за границу в разгар пандемии
Фото: ТАСС
В разгар пандемии, в апреле 2020 года, сотни россиян выезжали за границу. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на зарубежную статистику.
Так, в Корее за указанный срок побывали 1223 россиянина, 128 из которых — с туристическими целями.
В Турцию за апрель текущего года успели съездить 922 гражданина России, еще 635 — в Болгарию.
Кроме того, россияне были замечены в Сербии, США, Индонезии, Финляндии и других странах. В каждой из них за второй месяц весны побывало свыше сотни жителей России.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 27 марта Россия приняла решение о закрытии своих границ.
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Общество , ВОЗ , Южная Корея , Турция
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