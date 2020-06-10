Россияне отправились за границу в разгар пандемии

В разгар пандемии, в апреле 2020 года, сотни россиян выезжали за границу. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на зарубежную статистику.

Так, в Корее за указанный срок побывали 1223 россиянина, 128 из которых — с туристическими целями.

Турцию за апрель текущего года успели съездить 922 гражданина России, еще 635 — в Болгарию.

Кроме того, россияне были замечены в Сербии, США, Индонезии, Финляндии и других странах. В каждой из них за второй месяц весны побывало свыше сотни жителей России.