Норкин возмутился слухам об измене супруге

Андрей Норкин на своей странице в Instagram прокомментировал слухи о том, что причиной самоубийства его жены Юлии могли стать его супружеские измены. Телеведущий подчеркнул, что обвинения голословны, а оправдываться он не собирается.
10 июня Норкин выложил в своем аккаунте в соцсети совместную с супругой фотографию. Снимок, по его словам, был сделан в прошлом году перед одним из «сдвоенных концертов».
«Грустная фотография…» — написал телеведущий (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
В комментариях к посту пользовательница под ником kgv55 попросила Норкина прокомментировать слова блогера Антона Суворкина о том, что жена телеведущего покончила жизнь самоубийством, в том числе из-за супружеских измен телеведущего.
«Очень коротко: пусть докажет про измену! Согласны? Или я должен оправдываться?» — ответил он.
Как сообщал «Рамблер», первым о смерти радиоведущей Юлии Норкиной сообщил её супруг Андрей Норкин. Официальная версия кончины женщина — сердечный приступ. Позже блогер Антон Суворкин в выпуске своего шоу в YouTube заявил, что Норкина покончила жизнь самоубийством из-за поставленного ей медиками страшного диагноза. При этом Суворкин отметил, что одной из причин отчаянного поступка женщины стали постоянные измены ее мужа.