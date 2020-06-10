Норкин возмутился слухам об измене супруге

Андрей Норкин на своей странице в Instagram прокомментировал слухи о том, что причиной самоубийства его жены Юлии могли стать его супружеские измены. Телеведущий подчеркнул, что обвинения голословны, а оправдываться он не собирается.

10 июня Норкин выложил в своем аккаунте в соцсети совместную с супругой фотографию. Снимок, по его словам, был сделан в прошлом году перед одним из «сдвоенных концертов».

«Грустная фотография…» — написал телеведущий (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

В комментариях к посту пользовательница под ником kgv55 попросила Норкина прокомментировать слова блогера Антона Суворкина о том, что жена телеведущего покончила жизнь самоубийством, в том числе из-за супружеских измен телеведущего.

«Очень коротко: пусть докажет про измену! Согласны? Или я должен оправдываться?» — ответил он.