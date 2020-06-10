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Норкин не стал оправдываться после слухов об изменах покойной жене 

News.ru и ещё 6 7 часов назад
Норкин возмутился слухам об измене супруге
Фото: ТАСС
Журналист Андрей Норкин, на днях похоронивший свою супругу Юлию, после смерти жены ответил на обвинения пользователей Сети, которые распускали слухи о его неверности.
Он отметил, что их пара всегда жила душа в душу. Норкина ранее начали обвинять в том, что его измены якобы стали одной из причин смерти Юлии. Однако сам журналист заявил, что о подобном поведении с его стороны не могло быть и речи.
Телеведущий подчеркнул, что обвиняющие его в неверности должны доказать свои слова, а сам он оправдываться не намерен. Также Норкин сказал, что по-прежнему не может прийти в себя после похорон жены.
30 лет назад я похоронил маму. Хотя это разные потери и разные временные промежутки, конечно, — приводит слова журналиста Starhit.
Как ранее писал NEWS.ru, пользователи Сети оценилипоступок журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который опубликовал в соцсети фотографию с похорон своей жены Юлии.
Журналистка и супруга Норкина, работавшая на телевидении и радио, умерла от инсульта на 53-м году жизни.
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Комментарии 4
Общество , Андрей Норкин , StarHit
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