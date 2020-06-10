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Россиян предупредили об «арктическом вторжении» 

РИА Новости 30 минут назад
На смену теплой погоде в Россию придет "арктическое вторжение". Об этом сообщается на портале центра "Фобос" "Метеовести".
Отмечается, что в ближайшие дни осадки на севере России ознаменуют приход холодного фронта с Северного Ледовитого океана. При этом связанная с ним облачная погода протянется от устья Оби и Енисея к побережью Балтийского моря.
До конца недели холодный поток будет продвигаться вглубь континента, и к выходным вне зоны арктического вторжения останется только крайний юг страны.
По данным синоптиков, уже в субботу на большей части Центра и Северо-Запада температура воздуха не превысит 20 градусов. При этом в регионах, которые окажутся между холодным и теплым фронтом, ожидаются ливни, грозы и шквалистый ветер.
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