На территории России произойдет арктическое вторжение. Об этом сообщают «Метеовести».

В начале нынешней недели, как сообщал «Рамблер», почти на всей территории европейской части России температура воздуха значительно превышает климатическую норму. Это стало причиной того, что на северо-западе страны усилились восходящие потоки и стали возникать мощные грозовые ячейки. Это, в свою очередь, привело к тому, что в Санкт-Петербурге прошел град, а в Череповце — ливень.

Сегодня на севере России начинается вторжение холодного фронта с Северного Ледовитого океана. Это станет причиной того, что там продолжится выпадение осадков. В Архангельской области они будут наиболее интенсивными — сегодня выпадет 24 миллиметра, то есть более половины месячной нормы.

На выходных зона арктического вторжения распространится на всю Русскую равнину, за исключением крайнего юга России. Это приведет к тому, что в субботу на большей части центра и северо-запада страны температура не превысит +20 градусов и станут возможны ливни, грозы и шквалистый ветер.