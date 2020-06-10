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России грозит арктическое вторжение 

Артём Кульша 17 минут назад
На территории России произойдет арктическое вторжение. Об этом сообщают «Метеовести».
В начале нынешней недели, как сообщал «Рамблер», почти на всей территории европейской части России температура воздуха значительно превышает климатическую норму. Это стало причиной того, что на северо-западе страны усилились восходящие потоки и стали возникать мощные грозовые ячейки. Это, в свою очередь, привело к тому, что в Санкт-Петербурге прошел град, а в Череповце — ливень.
Сегодня на севере России начинается вторжение холодного фронта с Северного Ледовитого океана. Это станет причиной того, что там продолжится выпадение осадков. В Архангельской области они будут наиболее интенсивными — сегодня выпадет 24 миллиметра, то есть более половины месячной нормы.
На выходных зона арктического вторжения распространится на всю Русскую равнину, за исключением крайнего юга России. Это приведет к тому, что в субботу на большей части центра и северо-запада страны температура не превысит +20 градусов и станут возможны ливни, грозы и шквалистый ветер.
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Общество , Видео , Погода
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