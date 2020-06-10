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В видео Дудя про Ефремова появились свежие комментарии об «уроде» и «убийце» 

Lenta.ru 1 час назад
«Ефремов обязан сесть»
Фото: вДудь / YouTube
Пользователи сети начали оставлять негативные комментарии в адрес актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в Москве, под его интервью Юрию Дудю. Ролик, опубликованный на YouTube-канале Дудя 5 июня 2018 года, называется «Жить в России и кайфовать».
В свежих комментариях под видео некоторые признались, что, узнав об аварии, испытали разочарование актером и отвращение к нему.
«Он вел себя как человек, которому все можно. Элитная мразь», — поделился мнением Exciting world.
Пользователи также назвали Ефремова уродом и убийцей.
«Я до сих пор не понимаю: за что умер тот человек на "Ладе"?» — написал Snatch и добавил, что «Ефремов обязан сесть».
В сети также обратили внимание на то, что в интервью очень много говорилось об алкоголе.
«Смотрели это пару лет назад и не придавали значение тому, сколько в выпуске тем про бухло», — написал Максим Зубров.
«Печальный пример того, как бухло может перечеркнуть в момент все твои достижения», — отметил Глеб Барт.
Многие использовали комментарии под интервью с Ефремовым, чтобы призвать людей никогда не пить за рулем.
Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Сам Ефремов не пострадал.
9 июня актер был задержан на 48 часов по уголовному делу, возбужденному против него по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Позже Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест до 9 августа.
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Комментарии
Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Москва
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