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Полицейские сняли на видео признание вины Ефремова 

Павел Тиунов 1 час назад
Столичные правоохранители опубликовали в Сети видеозапись опроса Михаила Ефремова, который состоялся в его квартире, сообщает телеканал «360». На записи актер находится в подавленном состоянии, называет случившееся ДТП «чудовищной автоаварией» и признает свою вину, поскольку ему «деваться некуда».
На записи Ефремов изображен сидящим на кровати в своей столичной квартире в Плотниковом переулке. Видно, что артист только недавно проснулся: лицо заплыло, он часто прикладывается к бутылке с водой. На вопрос полицейского, помнит ли он, что произошло накануне вечером, Ефремов ответил утвердительно.
«Автоавария чудовищная произошла, поэтому я в шоке», — заявил актер.
При этом заслуженный артист РФ не припомнил, где он был, с кем и сколько выпил спиртного. Однако вины в совершении смертельного ДТП Ефремов с себя не снял. Но с одной оговоркой.
«Да, конечно (виновен), куда я денусь?», — отметил актёр.
Как сообщал «Рамблер», страшная автомобильная авария, унесшая жизнь человека, произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Михаил Ефремов, будучи за рулем Jeep Grand Cherokee в состоянии сильного алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Lada. Водитель отечественного фургоне позже скончался в больнице. В отношении артиста следователи завели уголовное дело. Вечером 9 июня суд постановил отправить Ефремова под домашний арест, пока будет идти расследование обстоятельств аварии.
Комментарии
Общество , Видео , Михаил Ефремов
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