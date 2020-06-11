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Китай назвал условие возобновления транспортного сообщения с Россией 

Lenta.ru и ещё 7 33 минуты назад
Китай назвал условие возобновления сообщения с Россией
Фото: РИА Новости
МИД Китая назвал условие восстановления транспортного сообщения с Россией, передает РИА Новости.
Отмечается, что Китай разрешит поездки граждан при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и стабилизации обстановки с коронавирусной инфекцией в мире.
В ведомстве подчеркнули, что, согласно постановлению китайского управления гражданской авиации, российским авиакомпаниям разрешено выбрать один пункт пропуска и совершать один международный рейс в неделю. В министерстве уточнили, что для этого также необходимо соблюдение санитарно-эпидемиологических требований
В конце января Россия закрыла сухопутную границу с Китаем и прекратила железнодорожное сообщение между странами. В феврале российская сторона ограничила воздушное сообщение с КНР и ввела запрет на въезд для китайских граждан.
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Общество , Азия , МИД , РИА Новости , Китай
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