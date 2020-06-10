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Скабееву удивило решение суда по Ефремову 

Мария Иванова и ещё 2 45 минут назад
«Система сработает и будет наказан»
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ольга Скабеева назвала странным решение отправить актера Михаила Ефремова под домашний арест. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Безвинно погибшего— бесконечно жаль! <…> Мера пресечения до суда (действительно странная) ещё ни о чем, надеюсь, не говорит», — заявил Скабеева (орфография и пунктуация автора сохранены).
При этом, по словам ведущей, она верит, что система сработает и Ефремова накажут.
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов устроил ДТП в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб.
Актера задержали, медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии он был пьян.
Против Ефремова возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы. Актера отправили под домашний арест на два месяца.
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Общество , Криминал , Происшествия , Михаил Ефремов , Ольга Скабеева
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