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Скабеева прокомментировала решение суда по Ефремову 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
«Система сработает и будет наказан»
Фото: РИА Новости
Российская телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек.
"Безвинно погибшего — бесконечно жаль!" — написала телеведущая.
Она заявила, что искренне верит, что система сработает и актер будет наказан.
"Мера пресечения до суда (действительно странная) еще ни о чем, надеюсь, не говорит", — отметила Скабеева.
В понедельник вечером на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ. Актера задержали. Экспертиза показала, что он был пьян.
Пострадавший в ДТП водитель автомобиля позднее скончался в больнице. Против актера возбудили уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет. В ходе судебного заседания Ефремов согласился с предъявленным ему обвинением. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа.
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Общество , Михаил Ефремов , Ольга Скабеева
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