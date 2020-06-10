«Система сработает и будет наказан»

"Безвинно погибшего — бесконечно жаль!" — написала телеведущая.

Она заявила, что искренне верит, что система сработает и актер будет наказан.

"Мера пресечения до суда (действительно странная) еще ни о чем, надеюсь, не говорит", — отметила Скабеева.

В понедельник вечером на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ. Актера задержали. Экспертиза показала, что он был пьян.

Пострадавший в ДТП водитель автомобиля позднее скончался в больнице. Против актера возбудили уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет. В ходе судебного заседания Ефремов согласился с предъявленным ему обвинением. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа.