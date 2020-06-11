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У россиянки в Швеции отобрали годовалую дочь за обращение к российским медикам 

Lenta.ru и ещё 7 30 минут назад
У россиянки в ЕС забрали дочь за обращение к докторам в РФ
Фото: Reuters
У россиянки Елены Шишиной в Швеции отобрали годовалую дочь за обращение к врачам из России. Об этом сообщается на сайте общественной организации родителей «Русские матери».
Женщина решила обследовать страдавшего коликами ребенка на родине. Отмечается, что ранее она обращалась к шведским медикам, однако они не обнаружили ничего подозрительного. При этом российские врачи нашли у девочки аллергию на молоко. Обследовав ребенка, Шишина вместе с дочерью вернулись в Стокгольм.
Однако шведские социальные работники решили, что «обследование в России привело ребенка к депрессии». Против женщины возбудили дело, а девочку изъяли и поместили в приют. В общественной организации заявили, что сейчас ребенка кормят молочными смесями, поскольку «не верят российским докторам».
В мае в сети появились кадры, на которых полицейские силой отнимают детей у жительницы поселка Тюльпанный в Оренбургской области. По данным СМИ, силовики пришли после того, как она попросила помощи в улучшении жилищных условий.
Детей поместили в больницу, так как им была необходима медпомощь. В настоящее время им, как утверждают в полиции, ничего не угрожает. Судье направлено ходатайство об ограничении матери в родительских правах.
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Общество , Происшествия
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