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Оценены шансы заразиться коронавирусом на верандах кафе 

Lenta.ru 37 минут назад
Оценены шансы заразиться коронавирусом на верандах кафе
Фото: РИА Новости
Главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах кафе и ресторанов. Его слова передает РИА Новости.
По словам специалиста, вероятность заразиться на открытом воздухе не такая большая. Несмотря на это, следует соблюдать социальную дистанцию.
«В случае массового скопления на улице шансы "поймать" COVID повышаются», — объяснил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что летние веранды кафе и ресторанов возобновят работу с 16 июня. Помимо этого, откроются музеи, библиотеки, выставочные залы и зоопарки, а также стоматология.
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