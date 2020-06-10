Оценены шансы заразиться коронавирусом на верандах кафе 

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Главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах кафе и ресторанов. Его слова передает РИА Новости.

По словам специалиста, вероятность заразиться на открытом воздухе не такая большая. Несмотря на это, следует соблюдать социальную дистанцию.

«В случае массового скопления на улице шансы "поймать" COVID повышаются», — объяснил он.