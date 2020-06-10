Белорусского блогера Цыгановича арестовали

Все новости на карте

Правозащитники центра «Весна» сообщили об аресте популярного в Белоруссии видеоблогера Владимира Цыгановича.

Сообщается, что блогера отправили под административный арест на 15 суток за организацию несанкционированного массового мероприятия.

Вечером 9 июня был задержан youtube-блогер Владимир Цыганович, — привели сообщение в РИА Новости.

У видеоблогера 76 тысяч подписчиков. Он стал популярен в Белоруссии благодаря роликам с критикой властей.

Отмечается, что суд Московского района Минска вынес решение об административном аресте в марте 2020 года.