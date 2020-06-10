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Популярного белорусского блогера Цыгановича арестовали 

News.ru 1 час назад
Белорусского блогера Цыгановича арестовали
Фото: Youtube
Правозащитники центра «Весна» сообщили об аресте популярного в Белоруссии видеоблогера Владимира Цыгановича.
Сообщается, что блогера отправили под административный арест на 15 суток за организацию несанкционированного массового мероприятия.
Вечером 9 июня был задержан youtube-блогер Владимир Цыганович, — привели сообщение в РИА Новости.
У видеоблогера 76 тысяч подписчиков. Он стал популярен в Белоруссии благодаря роликам с критикой властей.
Отмечается, что суд Московского района Минска вынес решение об административном аресте в марте 2020 года.
Как писал NEWS.ru ранее, представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что Минск должен соблюдать основные права человека, но для этого в Белоруссии необходим «другой контекст». Он отметил, что предыдущие парламентские выборы в Белоруссии не соответствовали европейским нормам. По словам Питера Стано, предстоящие выборы президента будут иметь решающее значение для отношений ЕС и Белоруссии.
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Общество , ЕС , Еврокомиссия , РИА Новости
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