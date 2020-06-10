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Реакция на отмену самоизоляции попала на видео 

Вадим Дроздов 25 минут назад
Журналисты узнали у простых прохожих в Москве, как те относятся к снятию ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией. Абсолютное большинство конечно же рады возможности снова свободно передвигаться. А кто-то не прекращал работать во время режима самоизоляции и никакой разницы не чувствует. Люди ждут открытия различных заведений и мест для проведения досуга. Также москвичи надеются, что никакой второй волны коронавируса не будет и подобные меры не придется вводить вновь.
Пропускной режим в Москве был отменен 9 июня. С 16 июня возобновят свою работу библиотеки, стоматолигии, рекламные агентства и пр. С 23 июня откроются фитнес-центры, кафе и бары.
Общество , Видео , Москва
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