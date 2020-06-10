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Определено условие отмены масочного режима 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
Названо условие отмены масочного режима
Фото: Вечерняя Москва
Доктор естественных наук Ханс-Петер Хуттер рассказал, когда и при каких обстоятельствах будет безопасной отмена масочного режима.
По словам эксперта, отказываться от принципа обязательного ношения масок в общественных местах можно лишь после того, как будут сняты все ограничения, введенные на фоне пандемии коронавирусной инфекции, а также при условии, что это не спровоцирует повторный рост заражений.
В частности, использование масок крайне важно в магазинах и супермаркетах, полагает Хуттер. При этом он допустил более раннюю отмену этого требования в кафе и ресторанах, поскольку это невыгодно общепиту с психологической точки зрения.
В любом случае меры предосторожности на фоне пандемии COVID-19, включая пресловутый респираторный этикет, себя оправдали, заявил Хуттер в интервью РИА Новости.
Ранее врач объяснил, сколько раз в жару нужно менять одноразовую маску.
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Общество , РИА Новости
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