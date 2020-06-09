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В Крыму продлили масочный режим 

ТАСС 20 минут назад
В Крыму продлили масочный режим
Фото: РИА Новости
Обязательный масочный режим для населения продлен в Республике Крым до особого распоряжения, маски необходимо носить в общественных местах, соблюдая социальную дистанцию. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внесены главой республики Сергеем Аксеновым.
В республике с 17 марта, в соответствии с указом Аксенова, введен режим повышенной готовности. С 15 июня власти Крыма начнут очередной этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии нового коронавируса. В частности, будут сняты ограничения на работу детских игровых комнат, тренажерных залов и размещение жителей региона в санаториях и гостиницах. Масочный режим в регионе был введен 12 мая.
"До особого распоряжения обязать граждан: использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания… при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, при посещении объектов торговли, а также при нахождении в общественных местах", — говорится в тексте документа, опубликованного на портале правительства Крыма во вторник.
Указом также оговаривается обязательное соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 м. Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных. Продлен запрет на выезд организованных детских групп за пределы республики, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, работу кинотеатров и кинематографических клубов, конференций и выставок.
За сутки в регионе подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции. 10 из них выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 1 случай — при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.
Всего в республике зарегистрировано 457 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период — 324 человека. Умерли 14 человек.
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Общество , Сергей Аксенов , Республика Крым
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