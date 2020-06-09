Россиян обвинили в ДТП с Ефремовым 

Вчера, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался.

«Мы все виноваты в этой ситуации», — считает Ларсен.

По ее словам, смертельная авария с участием Ефремова — следствие того, что все годами знали, что актер злоупотребляет алкогольными напитками, умилялись этим и воспевали, поддерживали его, поощряли и платили ему за это зарплату.

«Он для нас был такой миленький, пьяненький всегда Михаил Ефремов», — отметила журналистка.

Она выразила уверенность, что на Западе человек, подобный Ефремову, был бы нерукопожатным и безработным, тогда как в России он — национальный герой, талантливый, пьяный и веселый.

В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».