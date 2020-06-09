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В Петербурге из-за сильного ливня затопило улицы 

ТАСС и ещё 2 40 минут назад
Самолеты, вылетевшие в Петербург из Москвы и Ухты, были вынуждены уйти на второй круг перед посадкой в аэропорту Пулково во вторник вечером из-за сильных ливней в пункте назначения. Об этом ТАСС сообщили в управляющей воздушно гаванью компании "Воздушные ворота Северной столицы".
"Командиры двух воздушных судов приняли решение перед посадкой уйти на второй круг. Сейчас суда уже благополучно приземлились, обслуживаются [в аэропорту]", — сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о рейсах из Москвы и Ухты.
Аэропорт пока работает в штатном режиме, добавили в компании.
В городе наблюдалась гроза, в южных районах сильный дождь сопровождался градом. В социальных сетях очевидцы сообщали о подтоплениях проезжей части дорог на проспекте Славы, в Рыбацком и в ряде других районов, в числе прочих были и сообщения о поваленных деревьях и повреждениях градом стекол автомобилей.
"Ливневый фронт в Санкт-Петербурге затронул преимущественно Пушкинский район, под действием циклона также оказались Приморский, Невский и Фрунзенский районы города. Бригады Водоканала находятся в режиме оперативного реагирования и устраняют скопления воды с помощью ливневой техники", — сообщили ТАСС в пресс-службе коммунального предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга".
Предприятие провело необходимые работы по подготовке системы водоотведения к приему дождевой воды, в случае необходимости будут привлечены дополнительные силы. В "Водоканале" также предупредили автомобилистов о возможном формировании временных скоплений воды в низинах, особенно под мостами и путепроводами.
В Петербурге второй день подряд отмечалась 30-градусная жара. Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в социальной сети Facebook в прогнозе на вторник отмечал, что температурный фон "существенно выше нормы". По приведенным им данным, 8 июня стал самым теплым днем в городе с начала лета и с начала года — максимальная температура воздуха достигла +30,3 градуса.
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Комментарии
Общество , Видео , Водоканал Санкт-Петербурга , ИТАР-ТАСС , Москва , Санкт-Петербург , Ухта
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