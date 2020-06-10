«Сволочь, подонок»: Соловьев набросился на Ефремова

"Сволочь конченая, мерзавец, наркоман, алкоголик, подонок, гражданин убийца", — заявил журналист, комментируя инцидент.

При этом Соловьев выразил мнение, что Ефремов на самом деле не раскаялся, это лишь "игра".

В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "ВАЗом", водитель которого пострадал и был госпитализирован. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что в крови артиста нашли следы кокаина и марихуаны.

Во вторник утром стало известно, что пострадавший в ДТП умер в больнице.

Сам Ефремов не пострадал, его отпустили под подписку о невыезде. Днем 9 июня в квартиру к актеру пришла полиция, его увезли на допрос. В ГУ МВД России по Москве заявили о задержании артиста. В его отношении заведено уголовное дело.