«Сволочь, подонок»: Соловьев набросился на Ефремова

Телеведущий Владимир Соловьев назвал актера Михаила Ефремова "мерзавцем" "гражданином убийцей". Такое заявление в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
"Сволочь конченая, мерзавец, наркоман, алкоголик, подонок, гражданин убийца", — заявил журналист, комментируя инцидент.
При этом Соловьев выразил мнение, что Ефремов на самом деле не раскаялся, это лишь "игра".
В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "ВАЗом", водитель которого пострадал и был госпитализирован. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что в крови артиста нашли следы кокаина и марихуаны.
Во вторник утром стало известно, что пострадавший в ДТП умер в больнице.
Сам Ефремов не пострадал, его отпустили под подписку о невыезде. Днем 9 июня в квартиру к актеру пришла полиция, его увезли на допрос. В ГУ МВД России по Москве заявили о задержании артиста. В его отношении заведено уголовное дело.