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В России могут ввести рыболовный билет 

News.ru и ещё 3 1 час назад
В России могут ввести рыболовный билет
Фото: news.ru
Росрыболовство планирует ввести рыболовный билет для рыбаков-любителей, которые продают излишки своего улова.
В числе нововведений планируется закрепить понятие рыболовного билета, который будет выдаваться территориальными управлениями Росрыболовства разово, на неограниченный срок, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
При этом в Росрыболовстве особо отмечают, что рыбакам-любителям, не планирующим продажу излишков улова, рыболовный билет не потребуется. Также в ведомстве пояснили, что такой билет будет выдаваться на неограниченный срок.
В ведомстве подчеркнули, что эта мера не создаст конкуренцию профессиональным рыбакам. Более того, она позволит законно повысить доходы рыбаков-любителей и обеспечит приток свежей рыбы на прилавки.
Как писал NEWS.ru, согласно соответствующим концепциям, подготовленным ведомством, закрепление механизма реализации права рыбаков продавать добытые ими биоресурсы позволит создать условия, которые будут равными для «всех основных пользователей природными ресурсами» — охотников, рыбаков-любителей и других.
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Комментарии
Общество , Росрыболовство , ИТАР-ТАСС
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