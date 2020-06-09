Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Владимирской области отменили цифровые пропуска 

RT на русском и ещё 5 18 минут назад
Во Владимирской области отменили цифровые пропуска
Фото: АГН «Москва» © Авилов Александр
Указом Губернатора Владимирской области Владимира Сипягина с 9 июня в регионе отменяется действие цифровых пропусков
Об этом сообщается на сайте администрации региона.
При этом отмечается, что «исключение составляют два муниципальных образования в Гусь-Хрустальном районе — посёлки Золотково и Мезиновский, где введён комплекс ограничительных мероприятий (карантин)».
«Там цифровые пропуска будут действовать до снятия карантинных ограничений», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Крыму с 15 июня отменят обязательную двухнедельную обсервацию для приезжающих из других регионов.
Видео дня. Чем вышка 5G напугала жителей Челябинска
RT на русском: последние новости
Адвокат: Ефремов пока не выразил отношения к новому обвинению Адвокат: Ефремов пока не выразил отношения к новому обвинению Михаила Ефремова привезли на допрос в отделение полиции Михаила Ефремова привезли на допрос в отделение полиции Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали
Общество , Владимир Сипягин , Владимирская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
Появилось видео стрельбы на улице Москвы
Появилось видео стрельбы на улице Москвы
У доверенного лица Кадырова заподозрили коронавирус
У доверенного лица Кадырова заподозрили коронавирус
«Нанес 25 ударов и лег спать»: подростка обвиняют в убийстве
«Нанес 25 ударов и лег спать»: подростка обвиняют в убийстве
Минобороны заказало четыре ракеты «Ангара»
Минобороны заказало четыре ракеты «Ангара»
Видео
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
02:19
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
00:46
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
01:22
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
02:16
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
00:15
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
00:14
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
Происшествия
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
00:44
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
Происшествия
Ефремова арестовали
00:19
Ефремова арестовали
Происшествия
Появилось видео плачущего в клетке Ефремова
00:10
Появилось видео плачущего в клетке Ефремова
Происшествия Криминал
Российские предприниматели попросили Путина о помощи
00:16
Российские предприниматели попросили Путина о помощи
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение