В России резко подешевели медицинские маски 

Средняя цена на медицинские маски в России снизилась с 55 до 13 рублей. Об этом в среду, 10 июня, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров , передает Regnum.

«Сбили розничную цену с 55 рублей в марте до 13 рублей по данным на вчерашний день, и она продолжит снижаться», — заявил министр.

По его словам, в первый период пандемии коронавируса Россия закупала производственные мощности для производства масок, однако теперь удалось наладить производство и полностью обеспечить страну средствами защиты.

Так, с начала марта выпуск всех видов масок увеличился в пять раз и составил почти девять миллионов штук в сутки. Также за этот период удалось в девять раз увеличить производство кожных антисептиков. Мантуров отметил, что объем производства средств индивидуальной защиты продолжит расти.