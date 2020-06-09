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Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера «из каких-то органов» 

Lenta.ru 1 час назад
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Фото: РИА Новости
Жена устроившего пьяную аварию в Москве актера Михаила Ефремова Софья Кругликова, отвечая на вопросы сотрудников силовых ведомств, рассказала о страшных собутыльниках мужа «из каких-то органов». Ее слова передает «Московский комсомолец» во вторник, 9 июня.
Кругликова отметила, что с 16 марта находится на даче в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. По ее словам, пьяный Ефремов вышел из их дома в Плотниковом переулке и сел за руль своего автомобиля.
«Куда он от дома поехал, я не знаю», — подчеркнула она.
«Я когда услышала, что произошло, хотела сразу же поехать в Москву. А мне говорят: не езжай, там люди собрались», — добавила Кругликова. Она объяснила, что речь идет о «знакомых по бане», «каких-то мужиках».
«Я их совсем не знаю, они часто встречаются, выпивают вместе. И боюсь их, честно говоря. Когда мне грубым голосом говорят "не рыпайся, сиди дома", — мне за детей страшно становится. Я в эту компанию не ходок», — сказала она.
«Миша рассказывал, что они куда-то ездят вместе, в Грецию, на Афон они ездили. "Бабам там не место", — говорил он мне. Они из каких-то органов, что ли?» — добавила Кругликова.
Супруга артиста рассказала, что после смерти его матери и Галины Волчек Ефремов «срывался с катушек совсем, он пил очень сильно».
Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отпустили под подписку о невыезде.
В настоящее время артист находится дома. К нему на дом вызвали скорую помощь, так как он пожаловался на плохое самочувствие. Кроме того, с ним работают полицейские.
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Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Галина Волчек , Московский комсомолец , Москва
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