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«В отличие от многих, он честный»: Садальский прокомментировал инцидент с Ефремовым 

Teleprogramma.pro и ещё 3 27 минут назад
Садальский прокомментировал ДТП с Ефремовым
Фото: globallookpress.com
Станислав Садальский не смог смолчать по поводу смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова. Напомним, актер выехал на встречку в алкогольном опьянении и сбил автомобиль «Лада», водитель авто скончался в клинике от полученных травм. Артисту светит 12 лет тюрьмы, на него заведено уголовное дело.
Садальский решил ни защищать Ефремова, ни осуждать. Он вспомнил, что у него самого погиб родной брат из-за пьяного водителя.
«Я знаю, как это страшно, когда в одночасье ломается твоя судьба. Когда ничего не можешь ни поправить, ни отмотать назад, ни заслонить собой, ни умереть вместо», — заметил актер.
В то же время Станислав Юрьевич обратил внимание на то, что в последнее время в мире развелось огромное количество «стервятников», жадных до чернухи и грязных новостей. И им не важно, кто окажется в центре скандала, главное, чтобы был повод для новых "приступов желчи". Завтра, по мнению народного артиста Грузии, появится очередная громкая история и эти "стервятники" с удовольствием перекинутся туда.
«Не надо ждать, потирая руки, что Мишу начнут выкупать и спасать. Не начнут. В отличие от очень многих, он человек честный», — написал Садальский в личном блоге.
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Комментарии 6
Общество , Происшествия , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Станислав Садальский
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