35-летняя блогерша из Краснодарского края Марина Балмашова забеременела от своего 20-летнего пасынка Вовы. Марина прожила в браке с его отцом Алексеем Шавыриным 14 лет. Год назад супруги со скандалом развелись из-за ее тайных отношений пасынком.

По словам Балмашовой, она порвала с мужем, потому что не могла забеременеть. После развода Алексей Шавырин забрал у нее приемных детей и теперь воспитывает их сам.

«Познакомились мы с Вовой, когда ему было семь. Он всегда был улыбчивым и смешным. Общались недолго, мама с ними переехала на Урал. Но разок, в первом классе, мы сидели в огороде: я собирала смородину, а он читал Чебурашку. Потом ещё виделись раза три, до его 16-летия. И потом он переехал на Кубань», — вспоминает Марина знакомство с сыном своего бывшего мужа.

Дату свадьбы будущие родители назначили на 11 июля.

На страницу Балмашевой в Instagram подписано более 400 тысяч человек. Вместе с бывшим мужем Алексеем они воспитывали пятерых детей: на четверых они оформили опеку, а девочку с синдромом Дауна удочерили.