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Блогерша забеременела от пасынка 

Александр Котлеткин 11 минут назад
35-летняя блогерша из Краснодарского края Марина Балмашова забеременела от своего 20-летнего пасынка Вовы. Марина прожила в браке с его отцом Алексеем Шавыриным 14 лет. Год назад супруги со скандалом развелись из-за ее тайных отношений пасынком.
По словам Балмашовой, она порвала с мужем, потому что не могла забеременеть. После развода Алексей Шавырин забрал у нее приемных детей и теперь воспитывает их сам.
«Познакомились мы с Вовой, когда ему было семь. Он всегда был улыбчивым и смешным. Общались недолго, мама с ними переехала на Урал. Но разок, в первом классе, мы сидели в огороде: я собирала смородину, а он читал Чебурашку. Потом ещё виделись раза три, до его 16-летия. И потом он переехал на Кубань», — вспоминает Марина знакомство с сыном своего бывшего мужа.
Дату свадьбы будущие родители назначили на 11 июля.
На страницу Балмашевой в Instagram подписано более 400 тысяч человек. Вместе с бывшим мужем Алексеем они воспитывали пятерых детей: на четверых они оформили опеку, а девочку с синдромом Дауна удочерили.
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Общество , Фото , Краснодарский Край
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