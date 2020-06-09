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Воробьёв оценил ситуацию с сортировкой отходов в Подмосковье 

RT на русском 28 минут назад
Воробьёв оценил ситуацию с сортировкой отходов в Подмосковье
Фото: Пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с сортировкой и переработкой отходов.
Как передаёт телеканал «360», сортировать отходы в регионе начали в прошлом году, и за это время удалось разделить 900 тыс. тонн мусора.
«Это уже в первый год, хотя было очень много скептиков, и никто не верил, что раздельный сбор мусора вообще возможен. А в этом году цифра по разделению равна 1,5 млн Значит, этот мусор не приедет на полигоны, а будет использован в процессе переработки», — заявил Андрей Воробьёв.
Губернатор добавил, что мусорная реформа позволит с 1 января закрыть все свалки в области.
Ранее, как сообщало URA.RU, природоохранная прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа рассказала о работе по обнаружению несанкционированных свалок.
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Общество , Андрей Воробьев , Московская область
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