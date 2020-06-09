Вирус на языке: великий и могучий тоже заразился 

Коронавирусная инфекция не только затронула массы людей, но и вторглась в языки. Русский тоже не остался в стороне. Его буквально атаковали неологизмы, вроде "ковидиотов" и "карантье". Заглянем в новый словарь эпохи пандемии.

Русский язык подхватил вирус. За время пандемии изменилась не только наша повседневная жизнь, но и наша речь. Сегодня, например, без слова "самоизоляция" не обходится ни один разговор. Термин существовал и раньше, но имел совсем другую окраску. Ведь изолируют обычно на какой-то срок преступников. Так что самому себя изолировать, это все равно, что самого себя посадить в тюрьму. Сказать "я в самоизоляции" можно было только в шутку. Но в условиях пандемии это слово утратило ироничное звучание. Поэтому можно считать, что "самоизоляция" в своем новом значении обогатила русский язык. Это слово поменяло значение с негативного на положительное.

Правда, глагол "обогатила" в случае с вирусными словечками не очень подходит, считает заведующий отделом современного русского языка Института русского языка им. В. В. Виноградова Леонид Крысин. В интервью радио Sputnik лингвист отметил, что вряд ли эта "ковидлексика" пойдет на пользу русскому языку, хотя и вреда от нее тоже не будет:

"Какие-то слова приживутся, какие-то нет. Тем более, что многие из них были и раньше, но сидели в тени и стали активизироваться только во время пандемии. Например, слово "видеоконференция", которое использовалось и раньше, но сегодня приобрело более актуальное звучание, потому что все превратилось в общение по видеосвязи".

Относительно новым словом можно считать и "удаленку". Это как раз тот случай, когда некоторые старые слова приобретают иной смысл. Раньше так говорили только некоторые люди, которые работали из дома, это был профессиональный жаргонизм. А теперь, когда почти все перешли на удаленную работу, "удаленка" стала уже общим словом и вполне может попасть в словари.

В обиход также вошло слово "санитайзер". До эпидемии это был привычный нам "антисептик для рук". Пришло это слово из английского языка.

По словам Леонида Крысина, не всегда есть необходимость в замене слов на англицизмы:

"Например, "каршеринг" пошел от старого заимствования "аренда". Это тоже нерусское слово, но все к нему привыкли. Каршеринг от аренды почти ничем не отличается, за исключением каких-то технических нюансов. Впрочем, это такая накипь, которая появлялась в разные периоды. Если брать историю русского языка, то такого было много. Были волны немецких слов при Петре и после. Были волны голландских, связанных со строительством флота и вообще мореплаванием. Было очень много заимствований из французского языка в 19 веке. Но со временем что-то отсеивается, а то, что остается в языке, мы уже воспринимаем как русское, не иноязычное. Никому не приходит в голову, что иностранное слово "поза" в свое время предлагали заменить на "телоположение". Но бывает так, что иноязычное слово побеждает, а его русская смысловая параллель исчезает. Один из таких примеров — это "окоем" и "горизонт". Сейчас надо даже объяснять, что такое окоем, а горизонт всем понятен. Хотя слово "окоем" очень красивое".

Так что будем смотреть за окоем. Лингвисты говорят, что такие слова как "ковиниалы", "ковифэшн", "ковидиета" являются мертворожденными, как только вирус уйдет, они забудутся. В основном они используются в качестве шутки и каламбура, что помогает избавиться от стресса и снять напряжение. Как правило, такие слова не приживаются в языке. Единственное, что может остаться, так это ковидиоты.