«Вы расист?»: таксист отказался везти темнокожего 

Брянский таксист заявил, что ему не нравится темнокожий клиент и признался в расизме, сообщает издание «Брянск Today".

Студент пожаловался на поведение извозчика представителю агрегатора. Ему принесли извинения.

Ролик, в котором запечатлен разговор между молодым человеком по имени Рой и таксистом, отказавшимся его везти, появился в соцсетях 8 июня. На видео видно, что извозчику приходится по телефону объясняться с диспетчером по поводу отказа от заказа.

Таксист говорит, что не повезет темнокожего парня из-за того, что ему не нравится клиент.

»Не нравится? Вы расист, да?» — спрашивает Рой.

«Конечно, да», — следует ответ.

Журналисты отыскали молодого человека. Им оказался студент, приехавший из Республики Конго. Рой отметил, что живет в Брянске уже три года. Поле инцидента он обратился в службу поддержки « Яндекс . Такси» и объяснил ситуацию. В компании пообещали сделать «отдельное предупреждение водителю».