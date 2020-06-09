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«Вы расист?»: таксист отказался везти темнокожего 

Павел Тиунов 31 минуту назад
«Вы расист?»: таксист отказался везти темнокожего
Фото: ТАСС
Брянский таксист заявил, что ему не нравится темнокожий клиент и признался в расизме, сообщает издание «Брянск Today".
Студент пожаловался на поведение извозчика представителю агрегатора. Ему принесли извинения.
Ролик, в котором запечатлен разговор между молодым человеком по имени Рой и таксистом, отказавшимся его везти, появился в соцсетях 8 июня. На видео видно, что извозчику приходится по телефону объясняться с диспетчером по поводу отказа от заказа.
Таксист говорит, что не повезет темнокожего парня из-за того, что ему не нравится клиент.
»Не нравится? Вы расист, да?» — спрашивает Рой.
«Конечно, да», — следует ответ.
Журналисты отыскали молодого человека. Им оказался студент, приехавший из Республики Конго. Рой отметил, что живет в Брянске уже три года. Поле инцидента он обратился в службу поддержки «Яндекс. Такси» и объяснил ситуацию. В компании пообещали сделать «отдельное предупреждение водителю».
«В нашем сервисе есть строгие правила, и их нарушение — это очень серьезная ошибка. Еще раз простите за этот случай», — говорится в сообщении, пришедшем на мобильный Роя.
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Общество , Яндекс
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