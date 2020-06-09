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Архангельские власти объявили о прекращении поддержки полигона «Шиес» 

Lenta.ru и ещё 5 15 минут назад
Архангельские власти прекратили поддержку полигона «Шиес»
Фото: Юлия Невская / «Коммерсантъ»
Власти Архангельской области объявили о прекращении поддержки и сопровождение инвестпроекта по строительству мусорного полигона «Шиес». Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
Правительство в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО «Технопарк», лишив организацию преференций, которыми наделяются приоритетные инвестпроекты региона — в том числе, налоговых льгот и особых условий аренды земельных участков. В сообщении уточняется, что договор предлагалось расторгнуть по соглашению сторон, но власти не получили ответа.
Лишение проекта преференций — очередной этап работы по его закрытию, объяснили в пресс-службе. Соответствующее поручение выдал временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.
Проект по созданию экотехнопарка «Шиес» для переработки или захоронения твердых коммунальных отходов из Москвы и Подмосковья был утвержден властями Архангельской области в октябре 2018 года. От ближайшего населенного пункта — Урдома — он находится на расстоянии 35 километров. В январе Арбитражный суд Архангельской области признал объекты полигона самостроем и обязал компанию «Технопарк» снести их в течение месяца.
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Общество , Александр Цыбульский , Архангельская Область
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