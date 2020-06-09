Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ефремов готов сотрудничать со следствием и оказать помощь семье пострадавшего в ДТП 

ТАСС 3 часа назад
Ефремов готов помочь семье погибшего в ДТП
Фото: globallookpress.com
Артист Михаил Ефремов, который стал участником ДТП со смертельным исходом, готов давать показания и всецело сотрудничать со следствием.
Об этом ТАСС сообщил его адвокат Виталий Чернышов.
"Обвинение Ефремову пока не предъявлено, но он готов давать показания и всячески сотрудничать со следствием. Сейчас актер в статусе подозреваемого. Единственное, пока Михаил Олегович плохо себя чувствует, поэтому пока его не допрашивают. Также мой подзащитный готов оказать любую помощь семье погибшего", — сказал защитник.
Видео дня. Чем вышка 5G напугала жителей Челябинска
ТАСС: последние новости
Ефремова везут на допрос по делу о ДТП в центре Москвы Ефремова везут на допрос по делу о ДТП в центре Москвы В Крыму предлагают использовать вытекающие из пещер в море источники для обеспечения водой В Крыму предлагают использовать вытекающие из пещер в море источники для обеспечения водой В кабмине разъяснили порядок выезда россиян за границу В кабмине разъяснили порядок выезда россиян за границу
Общество , Михаил Ефремов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Желтая пресса»: Онищенко разнес ВВС
«Желтая пресса»: Онищенко разнес ВВС
Умерла Лариса Сазонова
Умерла Лариса Сазонова
ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом
ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом
Падчерицу Урганта затравили в России
Падчерицу Урганта затравили в России
Есть раненные: у больницы в РФ произошла стрельба
Есть раненные: у больницы в РФ произошла стрельба
Видео
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
01:22
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
02:16
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
00:15
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
00:14
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
Происшествия
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
00:44
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
Происшествия
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
00:28
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
Происшествия
В квартире Ефремова проведут обыск
01:06
В квартире Ефремова проведут обыск
Шоу-бизнес
В семье погибшего в ДТП с Ефремовым случилось горе
01:35
В семье погибшего в ДТП с Ефремовым случилось горе
Происшествия
Появилось видео задержания Ефремова полицией
01:06
Появилось видео задержания Ефремова полицией
Происшествия Пожары
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
00:26
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение