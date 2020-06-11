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Петербургские больницы перегружены из-за COVID-19 

ИА Regnum и ещё 4 2 часа назад
Петербургские больницы перегружены из-за COVID-19
Фото: РИА Новости
Почти все петербургские стационары, которые принимают больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями, перегружены сверх нормы. В городе не хватает запаса больничных коек, чтобы переходить к новым шагам по снятию ограничений, введенных из-за коронавирусной пандемии. Об этом пишет, опираясь на свои источники, интернет-издание «Фонтанка».
Издание утверждает, что реальные цифры состояния дел в городских стационарах власти сообщают на закрытых встречах с представителями бизнес-сообщества, объясняя предпринимателям преждевременность снятия ограничительных мер.
«По состоянию на 8 июня, в больницах Петербурга находилось около 11 тысяч человек. Свободных коек на ту же дату было менее 900. Таким образом, доля резервного фонда составляла 8%. Это на 42% меньше, чем нужно Роспотребнадзору для согласия ослабить антиковидный режим», — отмечает источник.
Предприниматели, побывавшие на встречах с представителями Смольного, где звучали соответствующие цифры и факты, рассказали, что в распоряжении города находится примерно 9,1 тысячи коек, без учета временного госпиталя в выставочном комплексе «Ленэкспо» (1474 койки) и временного госпиталя в пансионате «Заря» (600 коек). При этом резерв свободных коек есть только в госпитале «Ленэскпо», на который неоднократно жаловались пациенты, и которые не предназначен для лечения тяжелых больных.
«А вот обычные стационары работают на пределе возможностей или вовсе перегружены — одни на 100 пациентов, другие на 300», — пишет «Фонтанка», приводя конкретные цифры по ряду больниц.
При этом вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин утверждает, что к 10 июня, коечный резерв составляет 17%, не поясняя, за счет чего за двое суток неожиданно вырос запас коек.
По данным оперативного штаба, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 19 466 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 482 человека. Выздоровел 8521 человек.
С учетом резко возросшего количества внебольничных пневмоний, которые медики также считают вызванными коронавирусом, общая цифра заболевших «улетает под 30 тысяч», пишет издание.
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Комментарии 1
Общество , COVID-19 , Евгений Елин , Роспотребнадзор , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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