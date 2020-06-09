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«Мычал»: раскрыты детали первого допроса Ефремова 

Павел Тиунов и ещё 12 56 минут назад
«Мычал»: раскрыты детали первого допроса Ефремова
Фото: ТАСС
На первом после смертельного ДТП допросе Михаил Ефремов не мог ясно выражать свои мысли, а на вопросы следователя «мычал» что-то нечленораздельное, сообщает «Пятый канал».
Артиста отпустили под подписку о невыезде, чтобы он отоспался дома и затем вернулся к правоохранителям.
Как сообщал «Рамблер», Михаила Ефремова задержали вечером 8 июня сразу после того, как он на своем Jeep Grand Cherokee протаранил отечественную Lada, водитель которой впоследствии скончался от тяжелейших травм. Артист прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что на момент ДТП он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Актера увезли в отдел полиции, где он должен был дать показания.
Однако сделать этого не удалось, поскольку Ефремов находился в невменяемом состоянии.
По данным журналистов, всю ночь следователь безуспешно пытался поговорить с артистом, однако тот едва ли мог членораздельно выражать свои мысли и «скорее мычал, чем говорил». В результате было решено отпустит Ефремова домой под подписку о невыезде, чтобы актер мог отоспаться и прийти в себя.
Позже, как стало известно, 9 июня Михаил Ефремов взял на себя вину в совершении смертельного ДТП.
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Общество , Происшествия , Михаил Ефремов
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