Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат: Ефремов не признавал себя виновным 

Павел Тиунов 32 минуты назад
Адвокат: Ефремов не признавал себя виновным
Фото: ТАСС
Адвокат Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, заявил, что его подзащитный не объявлял себя виновным в автомобильной аварии, сообщает Telegram-канал «Лента дня».
Ранее СМИ растиражировали информацию о том, что артист признал вину.
Как сообщал «Рамблер», инцидент с участием заслуженного артиста РФ произошел вечером 8 июня на Смоленской площади в столице. Ефремов, будучи за рулем в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу на своем джипе, где лоб в лоб столкнулся с отечественной Lada, водитель которой получил серьезные травмы, был госпитализирован, а утром 9 июня скончался.
РИА Новости со ссылкой на адвоката актера сообщили, что Ефремов признал вину в беседе с полицейскими сразу после ДТП. При этом официально заявление артиста не было задокументировано, поскольку на первом допросе он не мог членораздельно выражать свои мысли.
Актера отпустили домой «проспаться» под подписку о невыезде. Допрос планировалось повторить 9 мая. К Ефремову приехали полицейские, чтобы доставить его в отдел, однако артист отказался выходить из квартиры, ссылаясь на свое плохое самочувствие.
По данным Telegram-канала «Лента дня», в настоящий момент адвокат Ефремова опровергает сообщения о том, что актер признал вину в ДТП. По его словам, никто таких заявлений не делал.
Видео дня. Чем вышка 5G напугала жителей Челябинска
Комментарии
Общество , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
Жена Ефремова объяснила его поведение после ДТП
Жена Ефремова объяснила его поведение после ДТП
«У меня денег много»: Ефремов прокомментировал ДТП
«У меня денег много»: Ефремов прокомментировал ДТП
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
Видео
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
00:14
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
Происшествия
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
00:44
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
Происшествия
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
00:28
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
Происшествия
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
00:26
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
Общество
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
00:11
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
Происшествия
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
00:31
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
Общество
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
01:32
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
Происшествия
Опубликовано видео работы расчёта ЗРК «Стрела-10»
00:44
Опубликовано видео работы расчёта ЗРК «Стрела-10»
Армия
Подрыв грунта инженерами ЗВО попал на видео
01:16
Подрыв грунта инженерами ЗВО попал на видео
Армия
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
00:27
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение