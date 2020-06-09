Адвокат: Ефремов не признавал себя виновным 

Ранее СМИ растиражировали информацию о том, что артист признал вину.

Как сообщал «Рамблер», инцидент с участием заслуженного артиста РФ произошел вечером 8 июня на Смоленской площади в столице. Ефремов, будучи за рулем в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу на своем джипе, где лоб в лоб столкнулся с отечественной Lada, водитель которой получил серьезные травмы, был госпитализирован, а утром 9 июня скончался.

РИА Новости со ссылкой на адвоката актера сообщили , что Ефремов признал вину в беседе с полицейскими сразу после ДТП. При этом официально заявление артиста не было задокументировано, поскольку на первом допросе он не мог членораздельно выражать свои мысли.

Актера отпустили домой «проспаться» под подписку о невыезде. Допрос планировалось повторить 9 мая. К Ефремову приехали полицейские, чтобы доставить его в отдел, однако артист отказался выходить из квартиры, ссылаясь на свое плохое самочувствие.

По данным Telegram-канала «Лента дня», в настоящий момент адвокат Ефремова опровергает сообщения о том, что актер признал вину в ДТП. По его словам, никто таких заявлений не делал.